27enne ucciso a Pesaro: fermato il presunto assassino (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E' stato fermato in Romania il 30enne sospettato di aver ucciso a Pesaro l'imprenditore edile 27enne Pierpaolo Panzieri. L'uomo, amico della vittima, è incappato in un normale controllo stradale della polizia ed è stato bloccato anche se, secondo fonti investigative, i poliziotti romeni non avrebbero ancora in mano il mandato di cattura e attenderebbero l'atto dall'Italia per formalizzare un provvedimento cautelare in relazione all'omicidio. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E' statoin Romania il 30enne sospettato di averl'imprenditore edilePierpaolo Panzieri. L'uomo, amico della vittima, è incappato in un normale controllo stradale della polizia ed è stato bloccato anche se, secondo fonti investigative, i poliziotti romeni non avrebbero ancora in mano il mandato di cattura e attenderebbero l'atto dall'Italia per formalizzare un provvedimento cautelare in relazione all'omicidio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : 27enne ucciso a Pesaro, fermato il presunto assassino - vitaindiretta : Sarebbe #MichealAlessandrini l'assassino di #PierpaoloPanzieri, il 27enne ucciso lunedì a coltellate nella sua casa… - infoitinterno : Pierpaolo Panzieri, fermato l'amico del 27enne ucciso a Pesaro: era scappato in Romania - rtl1025 : ?? È stato fermato in #Romania il 30enne sospettato di aver ucciso a #Pesaro l'imprenditore edile 27enne… - repubblica : Delitto di Pesaro, fermato in Romania l'uomo sospettato di aver ucciso a coltellate il 27enne Pierpaolo Panzieri -