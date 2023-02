Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gli eventi datati 22Entrò nella storia del Chelsea per aver vinto il primo titolo della storia dei ‘Blues’ e in quella del Tottenham per aver sollevato il primo trofeo internazionale degli Spurs. Il 221933 nasceva Bobby Smith, il quale celebrò due campionati inglesi, due FA Cup, una Coppa delle Coppe e due Community Shield. E oggi festeggiano i cinquant’anni i gemelli Archil e Shota Arveladze, dei quali uno ha conquistato vari titoli anche tra Ajax e Glasgow Rangers. Trent’anni fa si spegnevano gli ex portieri Alferio Cubi e Loris Borgioli. Esattamente un quarto di secolo fa Pierluigi Casiraghi realizzava l’ultima rete in Serie A (61 in tutto nel massimo campionato). GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina ...