21 Febbraio 2023 – Zelensky incassa da Meloni appoggio per Tribunale speciale, nuove sanzioni e supporto per nuovi aerei (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “L’Italia ci sostiene con forza nella lotta per l’indipendenza” ed è “pronta a collaborare con noi per attuare la Formula di pace. E questo, in particolare, include un punto importante come la giustizia. Ovvero, un Tribunale per l’aggressore, un meccanismo di risarcimento per l’Ucraina. C’è un nuovo pacchetto di supporto alla difesa, che comprende, in particolare, la difesa aerea. Oggi sono state discusse anche nuove sanzioni contro la Russia“. Lo ha dichiarato nel suo discorso serale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a seguito dell’incontro con il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni. Dieci civili sono stati uccisi martedì in Somalia in un attacco rivendicato dagli islamisti radicali di Al-Shabaab nella capitale Mogadiscio. Beretta Usa ha annunciato la fornitura ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “L’Italia ci sostiene con forza nella lotta per l’indipendenza” ed è “pronta a collaborare con noi per attuare la Formula di pace. E questo, in particolare, include un punto importante come la giustizia. Ovvero, unper l’aggressore, un meccanismo di risarcimento per l’Ucraina. C’è un nuovo pacchetto dialla difesa, che comprende, in particolare, la difesa aerea. Oggi sono state discusse anchecontro la Russia“. Lo ha dichiarato nel suo discorso serale il presidente ucraino Volodymyra seguito dell’incontro con il presidente del Consiglio italiano Giorgia. Dieci civili sono stati uccisi martedì in Somalia in un attacco rivendicato dagli islamisti radicali di Al-Shabaab nella capitale Mogadiscio. Beretta Usa ha annunciato la fornitura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fleinaudi : 24 Febbraio 2022 24 Febbraio 2023 Quanto lontano appariva l’Ucraina! Quanto vicina ci è oggi! Questo è il motivo pe… - petergomezblog : Migranti, Piantedosi: “Abbiamo evitato 21mila sbarchi nel 2023”. Ma a 22 febbraio gli arrivi in Italia sono stati 1… - La7tv : #piazzapulita «Dal 6 febbraio io e Alfredo Bosco siamo bloccati a Kyiv. I nostri accrediti stampa sono sospesi. Non… - Labour4Justice : RT @RetePaceDisarmo: Sono iniziate le giornate di #EuropeForPeace per chiedere un negoziato che metta fine alla #guerra in #Ucraina iniziat… - serena__42 : RT @mannocchia: 'Ho una dacia, un vigneto, un giardino. L’orto. C'è la mia acqua, ci sono i miei pozzi. Lì c’è la mia voglia di pace', mi h… -