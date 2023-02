21 Febbraio 2023 – Zelensky incassa da Meloni appoggio per Tribunale speciale | nuove sanzioni e supporto per nuovi aerei

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) “L’Italia ci sostiene con forza nella lotta per l’indipendenza” ed è “pronta a collaborare con noi per attuare la Formula di pace. E questo, in particolare, include un punto importante come la giustizia. Ovvero, unper l’aggressore, un meccanismo di risarcimento per l’Ucraina. C’è un nuovo pacchetto dialla difesa, che comprende, in particolare, la difesa aerea. Oggi sono state discusse anchecontro la Russia“. Lo ha dichiarato nel suo discorso serale il presidente ucraino Volodymyra seguito dell’incontro con il presidente del Consiglio italiano Giorgia. Dieci civili sono stati uccisi martedì in Somalia in un attacco rivendicato dagli islamisti radicali di Al-Shabaab nella capitale Mogadiscio. Beretta Usa ha annunciato la fornitura ...