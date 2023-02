2 anni dall’omicidio Attanasio – Tutte le tappe e i punti oscuri dell’inchiesta. Il 25 maggio si decide sul processo ai due funzionari del Pam (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sono trascorsi due anni dall’agguato mortale che costò la vita all’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista del World Food Programme Mustapha Milambo Baguma, caduti in un’imboscata sulla route nationale 2 che da Goma porta verso Rutshuru, nella instabile provincia del Nord Kivu. Tre diverse indagini erano state aperte per comprendere dinamica dei fatti e responsabilità dell’accaduto: una interna alle Nazioni Unite (poiché i tre viaggiavano su un convoglio del WFP), una della giustizia militare congolese e una della Procura di Roma, competente per i reati commessi all’estero. Quest’ultima ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio colposo nei confronti di Rocco Leone, vicecapo missione del WFP in RDC, e Mansour Rwagaza Luguru, addetto alla sicurezza WFP ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sono trascorsi duedall’agguato mortale che costò la vita all’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista del World Food Programme Mustapha Milambo Baguma, caduti in un’imboscata sulla route nationale 2 che da Goma porta verso Rutshuru, nella instabile provincia del Nord Kivu. Tre diverse indagini erano state aperte per comprendere dinamica dei fatti e responsabilità dell’accaduto: una interna alle Nazioni Unite (poiché i tre viaggiavano su un convoglio del WFP), una della giustizia militare congolese e una della Procura di Roma, competente per i reati commessi all’estero. Quest’ultima ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio colposo nei confronti di Rocco Leone, vicecapo missione del WFP in RDC, e Mansour Rwagaza Luguru, addetto alla sicurezza WFP ...

