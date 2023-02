Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : 13enne uccisa dalla madre: domani il funerale a Oristano - Rolfi39 : RT @AnsaSardegna: 13enne uccisa dalla madre: domani il funerale a Oristano. Questa sera fiaccolata davanti alla scuola con compagni e prof… - AnsaSardegna : 13enne uccisa dalla madre: domani il funerale a Oristano. Questa sera fiaccolata davanti alla scuola con compagni e… - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: 13enne uccisa dalla madre: domani il funerale a Oristano - Sardegna - Leggi tutto --> - news_mondo_h24 : 13enne uccisa a coltellate dalla madre: i dettagli dell’autopsia -

E' formalmente indagata per omicidio volontario aggravato Monica Vinci, la donna di 52 anni che sabato scorso ha ucciso con 30 coltellate la figlia, Chiara Carta, nella loro abitazione di Silì, una frazione di Oristano. La gip Federica Fulgheri ha infatti firmato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere accogliendo la richiesta del pm ...... Redazione Sardegna Live Domani, giovedì 23 febbraio, nella giornata in cui si celebreranno i funerali di Chiara Carta, laa sabato scorso dalla madre in casa, a Oristano verrà ...

Oristano, il padre della tredicenne uccisa dalla madre: "Ho perso tutto" | Legale: "Lei ritenuta idonea all'affidamento" TGCOM

13enne uccisa dalla madre,per lei ordine custodia in carcere - Sardegna Agenzia ANSA

13enne uccisa dalla madre: domani il funerale a Oristano Agenzia ANSA

13enne uccisa dalla madre: fatali coltellate a organi vitali Agenzia ANSA

"Si è difesa strenuamente". L'autopsia rivela l'agonia della 13enne uccisa ilGiornale.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Domani, giovedì 23 febbraio, nella giornata in cui si celebreranno i funerali di Chiara Carta, la 13enne uccisa a sabato scorso dalla madre in casa, a Oristano verrà osservato il lutto cittadino. Lo ...