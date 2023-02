10 palestinesi morti in un raid, Guterres: basta colonie illegali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Queste immagini arrivano da Gaza, dalla frontiera fra territori palestinesi e Israele dove un gruppo di persone protesta bruciando gomme e agitando la bandiera palestinese dopo la morte di 10 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Queste immagini arrivano da Gaza, dalla frontiera fra territorie Israele dove un gruppo di persone protesta bruciando gomme e agitando la bandiera palestinese dopo la morte di 10 ...

