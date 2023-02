10 motivi per cui gli orologi giapponesi vanno inclusi nell'elenco dei desideri (Di mercoledì 22 febbraio 2023) In Giappone, proprio come in Svizzera, esiste una cultura artigianale basata su un amore profondo per la ricerca della perfezione. Insieme a un codice stilistico diverso da quello a cui siamo abituati in Europa, l'ascesa degli orologi giapponesi è davvero inevitabile. Dopo che per decenni gli orologi giapponesi sono stati un prodotto di nicchia tra i collezionisti occidentali, mentre Seiko dominava il mercato dei quarzi a basso costo, il mercato nazionale del Giappone sta finalmente iniziando ad aprirsi. I Seiko di alto livello, i Grand Seiko e i Citizen erano tesori rari. Ora c'è un flagship Grand Seiko che fa da spalla a colossi francesi del calibro di Louis Vuitton in Place Vêndome a Parigi. Non c'è mai stato un momento migliore per aggiungere un sapore orientale alla tua collezione di ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) In Giappone, proprio come in Svizzera, esiste una cultura artigianale basata su un amore profondo per la ricerca della perfezione. Insieme a un codice stilistico diverso da quello a cui siamo abituati in Europa, l'ascesa degliè davvero inevitabile. Dopo che per decenni glisono stati un prodotto di nicchia tra i collezionisti occidentali, mentre Seiko dominava il mercato dei quarzi a basso costo, il mercato nazionale del Giappone sta finalmente iniziando ad aprirsi. I Seiko di alto livello, i Grand Seiko e i Citizen erano tesori rari. Ora c'è un flagship Grand Seiko che fa da spalla a colossi francesi del calibro di Louis Vuitton in Place Vêndome a Parigi. Non c'è mai stato un momento migliore per aggiungere un sapore orientale alla tua collezione di ...

