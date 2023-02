10 Gioielli di Serie B | Quali Squadre Li Vogliono in A? Scopriamo il Mercato

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) LaB sta rivelando unadi talenti emergenti che stanno facendo girare la testa allaA. Si tratta di dieci giovani che sono nati dopo il 2000 e che stanno dimostrando di avere una grande abilità. Alcuni sono arrivati dall’estero, altri dalla provincia, ma tutti hanno una cosa in comune: le loro prestazioni sono sorprendenti, considerando la loro giovane età. Si va dai portieri agli attaccanti, e laB potrebbe diventare una piattaforma di lancio per i protagonisti della prossima sessione di calcio. Si tratta di una vera miniera d’oro di talenti che sta emergendo dallecadette, e che non possono essere trascurate. Chi di loro riuscirà a farsi notare e a trasformarsi in una stella nascente? Solo il tempo ce lo dirà, ma una cosa è certa: c’è una grande ...