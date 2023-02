1 italiano su 4 ancora considera la Russia alleata o partner. I numeri Ecfr (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Secondo un nuovo studio dello European Council on Foreign Relations, l’invasione russa dell’Ucraina ha fatto emergere atteggiamenti globali diametralmente opposti sulla guerra, l’idea di democrazia e la composizione del futuro ordine internazionale. Il policy brief “United West, divided from the rest: Global public opinion one year into Russia’s war on Ukraine” a cura di Timothy Garton Ash, Ivan Krastev e Mark Leonard, si basa sui dati dei sondaggi Datapraxis, YouGov e Gallup International Association svolti in dieci Paesi europei e in Cina, India, Turchia, Russia e Stati Uniti. Lo studio rivela come, a un anno dall’invasione russa dell’Ucraina, gli Stati Uniti e gli alleati europei abbiano riacquistato il proprio ruolo preminente sulla scena globale, ma che il divario tra la loro prospettiva e quella del “resto” del mondo si sia ampliato. I dati ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Secondo un nuovo studio dello European Council on Foreign Relations, l’invasione russa dell’Ucraina ha fatto emergere atteggiamenti globali diametralmente opposti sulla guerra, l’idea di democrazia e la composizione del futuro ordine internazionale. Il policy brief “United West, divided from the rest: Global public opinion one year into’s war on Ukraine” a cura di Timothy Garton Ash, Ivan Krastev e Mark Leonard, si basa sui dati dei sondaggi Datapraxis, YouGov e Gallup International Association svolti in dieci Paesi europei e in Cina, India, Turchia,e Stati Uniti. Lo studio rivela come, a un anno dall’invasione russa dell’Ucraina, gli Stati Uniti e gli alleati europei abbiano riacquistato il proprio ruolo preminente sulla scena globale, ma che il divario tra la loro prospettiva e quella del “resto” del mondo si sia ampliato. I dati ...

