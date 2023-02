Zuckerberg come Musk: Fb e Instagram a pagamento (Di martedì 21 febbraio 2023) Si inizierà in Australia e Nuova Zelanda: 11,99 dollari al mese per account «verificato»contro i fake. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 21 febbraio 2023) Si inizierà in Australia e Nuova Zelanda: 11,99 dollari al mese per account «verificato»contro i fake.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Si inizierà in Australia e Nuova Zelanda: 11,99 dollari al mese per account «verificato»contro i fake. - Nick_Italy_ : @spighissimo La laurea non è sinonimo di competenza. Gates, Jobs e Zuckerberg non si sono mai laureati ma hanno ind… - AndreFreeHugs86 : @RedCherryInk IG come Facebook, vive dello stesso terrore per tutto ciò che ha a che fare col sesso che ha Zuckerbe… -