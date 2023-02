Zelensky: "Berlusconi? Non gli hanno mai bombardato la casa". Meloni: "Tutte le armi sono difensive" (Di martedì 21 febbraio 2023) "Ho ribadito il pieno sostegno dell'Italia di fronte all'aggressione Russa, l'Italia non intende tentennare e non lo farà. E' passato quasi un anno dal giorno che ha riportato le lancette della storia... Leggi su feedpress.me (Di martedì 21 febbraio 2023) "Ho ribadito il pieno sostegno dell'Italia di fronte all'aggressione Russa, l'Italia non intende tentennare e non lo farà. E' passato quasi un anno dal giorno che ha riportato le lancette della storia...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Zelensky: «La casa di Berlusconi non è mai stata bombardata, non sono mai arrivati con i carri armati nel suo giard… - ultimora_pol : #Zelensky ironizza sulle recenti dichiarazioni di #Berlusconi: 'Forse dovrei mandargli qualcosa...Non so, cosa gli… - GiovaQuez : Mi ero perso Merlino che intervistando Tajani dice: “Zelensky dovrebbe abbassare le penne”. Riprendendo poi le paro… - rob_arci : RT @HSkelsen: Zelensky risponde alla richiesta d'un giudizio sulle parole di #Berlusconi: «Il sig. Berlusconi probabilmente non ha mai avut… - loavessisaputo1 : RT @GiovaQuez: Zelensky: 'Credo la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata, non siano arrivati i carri armati nel suo giardino, nes… -