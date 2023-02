Yes Brand Milano, maratona di sfilate nello Studio Novanta agli East End Studios (Di martedì 21 febbraio 2023) Una vetrina per aziende emergenti e per quelle che stanno prendendo quota nell’evento di moda tra i più importanti al mondo. Domenica 26 febbraio, dalle 11 alle 22 allo Studio Novanta (Via Mecenate, 88/A) a Milano si terrà la prima edizione dell’evento “Yes Brand Milano”, organizzato da Bros Group Italia con il patrocinio di Assomoda–Confcommercio (ingresso gratuito previa registrazione via mail all’indirizzo: info@brosgroup.it). «Yes è una parola importante, forse la parola più positiva per eccellenza, e chi partecipa a questo evento è un Brand che è stato valutato positivamente, ossia con le giuste caratteristiche d’identità per posizionarsi in futuro sul mercato della moda. Daremo visibilità a realtà italiane e internazionali, sia start up, che Brand già strutturati e che in questo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 febbraio 2023) Una vetrina per aziende emergenti e per quelle che stanno prendendo quota nell’evento di moda tra i più importanti al mondo. Domenica 26 febbraio, dalle 11 alle 22 allo Studio(Via Mecenate, 88/A) asi terrà la prima edizione dell’evento “Yes”, organizzato da Bros Group Italia con il patrocinio di Assomoda–Confcommercio (ingresso gratuito previa registrazione via mail all’indirizzo: info@brosgroup.it). «Yes è una parola importante, forse la parola più positiva per eccellenza, e chi partecipa a questo evento è unche è stato valutato positivamente, ossia con le giuste caratteristiche d’identità per posizionarsi in futuro sul mercato della moda. Daremo visibilità a realtà italiane e internazionali, sia start up, chegià strutturati e che in questo ...

