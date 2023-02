XSPORT Challenge 2023 per Dynamo Camp Edizione 2023: al via a Dubai (Di martedì 21 febbraio 2023) Riparte XSPORT Challenge e nel 2023 diventa internazionale. La terza Edizione dell’iniziativa benefica coinvolge un team di atleti capitanati dal Campione olimpico Jury Chechi e dal ciclista Massimiliano Lelli. XSPORT Challenge è nata grazie al contributo di Pharmaguida, che opera nel settore della salute, sempre attenta e vicina alle esigenze dei giovani. L’azienda devolverà una quota importante delle vendite della linea XSPORT alla Dynamo Camp Onlus di Pistoia, che offre gratuitamente programmi ricreativi a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione, coinvolgendo anche i loro fratelli sani e le loro famiglie. La prima tappa si è svolta ieri ... Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) Ripartee neldiventa internazionale. La terzadell’iniziativa benefica coinvolge un team di atleti capitanati dalione olimpico Jury Chechi e dal ciclista Massimiliano Lelli.è nata grazie al contributo di Pharmaguida, che opera nel settore della salute, sempre attenta e vicina alle esigenze dei giovani. L’azienda devolverà una quota importante delle vendite della lineaallaOnlus di Pistoia, che offre gratuitamente programmi ricreativi a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione, coinvolgendo anche i loro fratelli sani e le loro famiglie. La prima tappa si è svolta ieri ...

