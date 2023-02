WWE | Roman Reigns torna “umile” | in programma un’apparizione in un house show

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 21 febbraio 2023), difesa dopo difesa, sta cementificando il suo status “divino” come campione universale. Quando ci fu il rinnovo del contratto si parlo’ a lungo delle apparizioni e della schedule che non doveva essere troppo fitta. Infattiscende in campo perlopiu’ nelle grandissime occasioni e il dato che lo puntualizza è l’ultimo incontro in unche risale allo scorso anno. C’è da dire che pero’, nel percorso d’avvicinamento a Wrestlemania, il campione ha programato un piu’ che rara presenza in un evento lontano dalle telecamere. La situazione Il quattro marzo infatti, al Coca-Cola Coliseum di Toronto, il Tribal Chief sarà presente in card. Come riportato in precedenza, l’ultima apparizione in unrisale al 24 settembre sempre in ...