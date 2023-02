WWE: Edge a un passo dallo US Title, ma ancora una volta c’è Finn Balor sulla sua strada (Di martedì 21 febbraio 2023) Con Elimination Chamber ormai archiviato la WWE entra nel vivo della Road to WrestleMania. Sabato notte Austin Theory è riuscito a confermarsi campione degli Stati Uniti vincendo il temibile Elimination Chamber match anche grazie all’intervento di Logan Paul ai danni di Seth Rollins. Dopo l’evento ha lanciato una open challenge in vista della puntata di Raw, sfida raccolta da Edge che sabato è uscito vincitore dal mixed tag team match contro il Judgment Day assieme alla moglie Beth Phoenix. Non è ancora finita Ovviamente il match tra Edge e Theory per lo US Title si è preso il main event della puntata di Raw. Un ottimo match, in cui il campione ha ancora una volta mostrato i progressi fatti da quando non pensa più a frivolezze ed è molto più concreto all’interno del ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 21 febbraio 2023) Con Elimination Chamber ormai archiviato la WWE entra nel vivo della Road to WrestleMania. Sabato notte Austin Theory è riuscito a confermarsi campione degli Stati Uniti vincendo il temibile Elimination Chamber match anche grazie all’intervento di Logan Paul ai danni di Seth Rollins. Dopo l’evento ha lanciato una open challenge in vista della puntata di Raw, sfida raccolta dache sabato è uscito vincitore dal mixed tag team match contro il Judgment Day assieme alla moglie Beth Phoenix. Non èfinita Ovviamente il match trae Theory per lo USsi è preso il main event della puntata di Raw. Un ottimo match, in cui il campione haunamostrato i progressi fatti da quando non pensa più a frivolezze ed è molto più concreto all’interno del ...

