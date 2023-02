WWE: Batista annunciato come presentatore della Hall of Fame 2023 (Di martedì 21 febbraio 2023) Batista ha di sicuro lavorato sodo per diventare ciò che è oggi e per stabilirsi come una delle superstar più importanti del mondo della WWE, nonostante i suoi tempi di permanenza non siano stati sempre rose e fiori. The Animal è comunque riuscito ad avere molti grandissimi momenti durante la sua carriera, essendo anche più volte stato campione mondiale, e di sicuro si tratta di un atleta che può tranquillamente essere introdotto nella Hall of Fame. A tal proposito, Batista è stato annunciato come presentatore della Hall of Fame 2023. Nel 2000 Batista è entrato in Ohio Valley System, terra di sviluppo della WWE. Lì ha potuto ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 21 febbraio 2023)ha di sicuro lavorato sodo per diventare ciò che è oggi e per stabilirsiuna delle superstar più importanti del mondoWWE, nonostante i suoi tempi di permanenza non siano stati sempre rose e fiori. The Animal è comunque riuscito ad avere molti grandissimi momenti durante la sua carriera, essendo anche più volte stato campione mondiale, e di sicuro si tratta di un atleta che può tranquillamente essere introdotto nellaof. A tal proposito,è statoof. Nel 2000è entrato in Ohio Valley System, terra di sviluppoWWE. Lì ha potuto ...

