Wta Merida 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 21 febbraio (Di martedì 21 febbraio 2023) Ecco l'ordine di gioco di gioco del Wta 250 di Merida 2023 per quanto riguarda la giornata di martedì 21 febbraio. Proseguono i match di primo turno, che finora hanno sorriso al tennis azzurro con le vittorie di Cocciaretto e Giorgi. Spicca l'esordio della prima forza del seeding Magda Linette, grande protagonista a Melbourne con la semifinale raggiunta, ma anche delle statunitensi Sloane Stephens e Alycia Parks. Di seguito il programma con gli orari. TABELLONE programma E COPERTURA TV MONTEPREMI MARTEDI' 21 febbraio ESTADIO AKRON Dalle ore 22:00 – Tsurenko vs (4) Siniakova A seguire – Jeanjean vs (2) Stephens Non prima delle ore 02:00 – (1) Linette vs Osorio A seguire – Contreras Gomez vs (5) ...

