WTA Merida 2023: Lucia Bronzetti eliminata in rimonta all’esordio da Katie Volynets (Di martedì 21 febbraio 2023) Lucia Bronzetti esce di scena, anche abbastanza a sorpresa, in maniera immediata al torneo WTA 250 di Merida. La ventiquattrenne riminese subisce la rimonta dell’americana Katie Volynets, che prevale per 4-6 6-2 6-1. La zona di tabellone non è esente da ribaltoni, perché in tutto questo spot ogni singolo pronostico di partenza viene ribaltato. Capita così che ci sarà un derby USA al secondo turno con Caty McNally, capace di eliminare la numero 3 del seeding, la cinese Lin Zhu. Se si eccettua un momento di (neanche grande) vuoto nel secondo game, la partenza di Bronzetti è di quelle da ricordare, con un rapido 4-1. Nel sesto gioco ci sono tre palle break a favore di Volynets, tutte annullate; la statunitense la rimonta prova a ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023)esce di scena, anche abbastanza a sorpresa, in maniera immediata al torneo WTA 250 di. La ventiquattrenne riminese subisce ladell’americana, che prevale per 4-6 6-2 6-1. La zona di tabellone non è esente da ribaltoni, perché in tutto questo spot ogni singolo pronostico di partenza viene ribaltato. Capita così che ci sarà un derby USA al secondo turno con Caty McNally, capace di eliminare la numero 3 del seeding, la cinese Lin Zhu. Se si eccettua un momento di (neanche grande) vuoto nel secondo game, la partenza diè di quelle da ricordare, con un rapido 4-1. Nel sesto gioco ci sono tre palle break a favore di, tutte annullate; la statunitense laprova a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : WTA Merida 2023: per Lucia Bronzetti arriva l'eliminazione in rimonta al primo turno - OA_Sport : WTA Merida 2023, Elisabetta Cocciaretto stravince su Viktorija Golubic - - A3RBET : Tennis - WTA Merida Open Akron ?? Elisabetta Cocciaretto ML ? ?? 1.57 ?? 5 Units #GamblingTwitter #SportsBetting… - AffasMazin : RT @BettingGods: WTA Merida Fernanda Contrera Gomez v Alycia Parks ...provided by: - A3RBET : Tennis - WTA Merida Open Akron ?? Elisabetta Cocciaretto ML ?? 1.57 ?? 5 Units #GamblingTwitter #SportsBetting… -