WTA Merida 2023 | Elisabetta Cocciaretto stravince su Viktorija Golubic

(Di martedì 21 febbraio 2023) Aè un debutto regale per. La tennista azzurra, settima testa di serie del seeding, inizia nel modo migliore il suo cammino sul cemento messicano battendo la svizzeracon un agevole 6-0 6-3 e facendo il paio con Camila Giorgi, vittoriosa durante la notta. Ora per lei una tra la russa Elina Avanesyan e la cinese Xinyu Wang. A dispetto di quanto dica il bagel, la prima frazione è combattuta. Tre dei sei giochi totali arrivano ai vantaggi, due di questi superano i dieci scambi giocati. La differenza sostanziale sta nel fatto che, seppur dovendo affrontare qualche grattacapo (tre palle break annullate), riesce sempre a cavarsela nei turni di battuta mentre la sua avversaria è attaccabile come non mai, con una resa parecchio ...

Nella notte italiana esordio per le tre azzurre in gara nel "Open Akron" (250 - montepremi 259.303 dollari) in corso sul cemento della capitale dello stato federale dello Yucatàn, in Messico.

Si conclude nel cuore della notte italiana il match del primo turno del tabellone principale del torneo Merida Open Akron 2023 di tennis, di categoria WTA 250, in programma a Merida (Messico):