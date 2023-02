WTA Merida 2023, Camila Giorgi spazza via Mayar Sherif ed approda agli ottavi (Di martedì 21 febbraio 2023) Si conclude nel cuore della notte italiana il match del primo turno del tabellone principale del torneo Merida Open Akron 2023 di tennis, di categoria WTA 250, in programma a Merida (Messico): sul cemento outdoor l’azzurra Camila Giorgi liquida l’egiziana Mayar Sherif, testa di serie numero 6, col punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 18 minuti di gioco. agli ottavi sfida con la spagnola Nuria Parrizas-Diaz. Nel primo parziale si segue l’andamento dei servizi, anche se l’azzurra non concretizza un break point nel sesto gioco. Nel decimo game Sherif serve sotto 4-5, Giorgi riesce anche a portarsi sul 30-40 in risposta, ma deve andare ai vantaggi per conquistare il set, centrato alla seconda occasione, sul ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) Si conclude nel cuore della notte italiana il match del primo turno del tabellone principale del torneoOpen Akrondi tennis, di categoria WTA 250, in programma a(Messico): sul cemento outdoor l’azzurraliquida l’egiziana, testa di serie numero 6, col punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 18 minuti di gioco.sfida con la spagnola Nuria Parrizas-Diaz. Nel primo parziale si segue l’andamento dei servizi, anche se l’azzurra non concretizza un break point nel sesto gioco. Nel decimo gameserve sotto 4-5,riesce anche a portarsi sul 30-40 in risposta, ma deve andare ai vantaggi per conquistare il set, centrato alla seconda occasione, sul ...

