WTA Dubai 2023, tutto semplice per Swiatek e Sabalenka. Avanzano Pegula e Gauff, out Garcia e Sakkari (Di martedì 21 febbraio 2023) Cala il sipario su un’altra giornata al WTA 1000 di Dubai 2023. Sul cemento outdoor degli emirati arabi si sono disputati oggi tutti i sedicesimi di finale e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire ciò che è successo. tutto facile per Iga Swiatek e Aryna Sabalenka. La polacca (testa di serie numero 1) ha la meglio sulla canadese Leylah Fernandez con un doppio 6-1, mentre la bielorussa (n.2 del seeding) supera agilmente la statunitense Lauren Davis per 6-0 6-1. Fatica più del previsto la statunitense Jessica Pegula (n.3 del torneo), che alla fine però si impone contro la bulgara Viktoriya Tomova per 6-2 5-7 6-1. Accede agli ottavi anche l’altra tennista a stelle e strisce Cori Gauff (testa di serie n.5), capace di battere la bielorussa Aliaksandra ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) Cala il sipario su un’altra giornata al WTA 1000 di. Sul cemento outdoor degli emirati arabi si sono disputati oggi tutti i sedicesimi di finale e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire ciò che è successo.facile per Igae Aryna. La polacca (testa di serie numero 1) ha la meglio sulla canadese Leylah Fernandez con un doppio 6-1, mentre la bielorussa (n.2 del seeding) supera agilmente la statunitense Lauren Davis per 6-0 6-1. Fatica più del previsto la statunitense Jessica(n.3 del torneo), che alla fine però si impone contro la bulgara Viktoriya Tomova per 6-2 5-7 6-1. Accede agli ottavi anche l’altra tennista a stelle e strisce Cori(testa di serie n.5), capace di battere la bielorussa Aliaksandra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #WTADubai | Il programma e gli orari di mercoledì #22febbraio - RSIsport : ?????? Belinda Bencic raggiunge gli ottavi di finale al WTA 1000 di Dubai battendo a fatica l'ucraina Marta Kostyuk - AlbertMylesAM : WTA: Elena Rybakina Beats Bianca Andreescu In Dubai | Sports | China Daily - Allsportscapp : WTA DUBAI ?? Anisimova Live (+105) $2857 to win $3000 - BenTheBettor : Live in play bet WTA Dubai Amanda Anisimova ML (+110) 2u -