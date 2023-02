Wta Dubai 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 22 febbraio (Di martedì 21 febbraio 2023) Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 22 febbraio per il Wta 1000 di Dubai, Emirati Arabi Uniti. Ci attende un’altra spettacolare giornata di tennis dal ricco torneo arabo, dove sono ancora impegnate la maggior parte delle top players del circuito femminile. Jessica Pegula aprirà le danze sul campo centrale, poi toccherà alla semifinalista di Melbourne Viktoria Azarenka, poi alla numero uno del mondo Iga Swiatek e alla vincitrice degli Australian Open Aryna Sabalenka. A chiudere il derby ceco Kvitova-Krejcikova. Sul campo 1 spazio alla Bencic. Di seguito l’ordine di gioco completo. TABELLONE programma E COPERTURA TV MONTEPREMI CENTRE COURT Ore 09:00 – Bogdan vs (3) Pegula a seguire – Keys vs ... Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) Ecco il, glie l’didi22per il Wta 1000 di, Emirati Arabi Uniti. Ci attende un’altra spettacolare giornata di tennis dal ricco torneo arabo, dove sono ancora impegnate la maggior parte delle top players del circuito femminile. Jessica Pegula aprirà le danze sul campo centrale, poi toccherà alla semifinalista di Melbourne Viktoria Azarenka, poi alla numero uno del mondo Iga Swiatek e alla vincitrice degli Australian Open Aryna Sabalenka. A chiudere il derby ceco Kvitova-Krejcikova. Sul campo 1 spazio alla Bencic. Di seguito l’dicompleto. TABELLONEE COPERTURA TV MONTEPREMI CENTRE COURT Ore 09:00 – Bogdan vs (3) Pegula a seguire – Keys vs ...

sportface2016 : #WTADubai | Il programma e gli orari di mercoledì #22febbraio

RSIsport : Belinda Bencic raggiunge gli ottavi di finale al WTA 1000 di Dubai battendo a fatica l'ucraina Marta Kostyuk

AlbertMylesAM : WTA: Elena Rybakina Beats Bianca Andreescu In Dubai

Allsportscapp : WTA DUBAI Anisimova Live (+105) $2857 to win $3000

BenTheBettor : Live in play bet WTA Dubai Amanda Anisimova ML (+110) 2u