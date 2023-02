Werner: «Chelsea? Ho segnato tanti gol ma tutto questo è stato un po’ dimenticato da Tuchel» (Di martedì 21 febbraio 2023) Timo Werner, ex attaccante del Chelsea ora al Lipsia, ha parlato del suo passato nel club blue. Ecco le sue dichiarazioni Timo Werner, ex attaccante del Chelsea ora al Lipsia, ha parlato del suo passato nel club blue. PAROLE – «Ho disputato due grandi stagioni, prima col Lipsia e poi con il Chelsea. Ho giocato quasi tutte le partite nella prima stagione, vincendo la Champions League e segnando in semifinale contro il Real Madrid. Ho segnato tanti gol ma tutto questo è stato un po’ dimenticato dal tecnico e non è stato proprio giusto. questo è uno dei motivi per cui sono dovuto tornare a Lipsia, volevo divertirmi nuovamente. Alla fine è del tutto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Timo, ex attaccante delora al Lipsia, ha parlato del suo passato nel club blue. Ecco le sue dichiarazioni Timo, ex attaccante delora al Lipsia, ha parlato del suo passato nel club blue. PAROLE – «Ho disputato due grandi stagioni, prima col Lipsia e poi con il. Ho giocato quasi tutte le partite nella prima stagione, vincendo la Champions League e segnando in semifinale contro il Real Madrid. Hogol maun po’dal tecnico e non èproprio giusto.è uno dei motivi per cui sono dovuto tornare a Lipsia, volevo divertirmi nuovamente. Alla fine è del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Werner stuzzica #Tuchel - napolista : #Werner: «È stato un problema quando #Tuchel faceva giocare #Lukaku e non me che avevo vinto la #UCL» Al Sun parla… - ethanfr65474363 : @GianlucaFiori70 @RInfascelli @FabrizioCossu @radio_romanista Voleva…e al Chelsea stava in tribuna dietro. Giroud e Werner, se hon sbaglio - Danielbluesman : Convinto che se venisse al Chelsea diventerebbe peggio di werner - RondaGiuseppe : @Claudio4_ @90ordnasselA Avevano Werner e Lukaku, sinceramente il mercato del Chelsea è da studiare -