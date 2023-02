Webinar gratuito per i docenti di Musica organizzato da Deascuola (Di martedì 21 febbraio 2023) Mercoledì 22 febbraio alle ore 15:00 Deascuola organizza un Webinar gratuito dal titolo “L’ora di Musica… il digitale ‘finalmente’ in presenza!”, dedicato ai docenti di Musica della scuola Secondaria di I grado. Iscriviti qui:https://bit.ly/MusicaDigitale presenza Dopo gli anni caratterizzati dalla DaD, si torna alle lezioni di Musica in presenza. Con la classe davanti diventa più facile L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 febbraio 2023) Mercoledì 22 febbraio alle ore 15:00organizza undal titolo “L’ora di… il digitale ‘finalmente’ in presenza!”, dedicato aididella scuola Secondaria di I grado. Iscriviti qui:https://bit.ly/Digitale presenza Dopo gli anni caratterizzati dalla DaD, si torna alle lezioni diin presenza. Con la classe davanti diventa più facile L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Webinar gratuito per i docenti di Musica organizzato da Deascuola - michepol : Vi segnalo l’utilissimo webinar (gratuito) di @RB-Media “Crea il tuo piano editoriale con Trello”. Ben vengano gli… - APIdal1946 : Vuoi sapere di più su 'Obblighi ed Esenzioni ADR per gli Speditori: da gennaio 2023'. Partecipa al webinar gratuit… - itBritish : 1. Il nostro corso online gratuito sul multilinguismo in classe inizia la prossima settimana!… - ClubEzioMancino : Il Club arriva a... #Bologna! Sabato 4/3, ore 11.45, Francesca Sensini in dialogo con Donatella Iacondini per l'inc… -