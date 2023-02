Wanda Nara sull’addio di Icardi all’Inter: «A loro non è andata così male, hanno preso 70 milioni e vinto il campionato» (Di martedì 21 febbraio 2023) «Mi vedono come il terrore del calciomercato, ma alla fine non è andata così male all’Inter: abbiamo lasciato più di 70 milioni, hanno vinto il campionato, hanno fatto uno squadrone con la vendita di Icardi che ho portato io al Paris Saint-Germain». Intervistata da Francesca Fagnani a Belve su Rai Due, Wanda Nara torna a parlare dell’addio all’Inter dell’ex capitano nerazzurro. «Sempre perché sono donna, non si vedono mai le cose buone, ma fosse stato un uomo a realizzare questa vendita di un calciatore, sarebbe finito sulla copertina di tutti i giornali», aggiunge la moglie di Mauro Icardi, «che voto mi do come agente? Dieci». E poi ammette di essere ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) «Mi vedono come il terrore del calciomercato, ma alla fine non è: abbiamo lasciato più di 70ilfatto uno squadrone con la vendita diche ho portato io al Paris Saint-Germain». Intervistata da Francesca Fagnani a Belve su Rai Due,torna a parlare dell’addiodell’ex capitano nerazzurro. «Sempre perché sono donna, non si vedono mai le cose buone, ma fosse stato un uomo a realizzare questa vendita di un calciatore, sarebbe finito sulla copertina di tutti i giornali», aggiunge la moglie di Mauro, «che voto mi do come agente? Dieci». E poi ammette di essere ...

