Wanda Nara a ‘Belve’: “Con Mauro siamo una famiglia, per sempre insieme. Brozovic? Mai conosciuto” (Di martedì 21 febbraio 2023) Wanda Nara è stata ospite al programma su Rai 2 ‘Belve’. La moglie di Mauro Icardi ha parlato della sua carriera: “Ho iniziato facendo la baby sitter, ma sapevo che avrei avuto successo e soldi. La cosa che mi piace di più è fare i contratti, fare l’agente. Facevo l’attrice ma non ero brava”. Successivamente ha smentito le voci sulle storie con Maradona e Brozovic: “La storia con Maradona non era vera, avevamo solo degli amici in comune. Per quanto riguarda Brozovic, non l’ho mai conosciuto, abitavamo solo nello stesso condominio“. Wanda Nara si è poi soffermata sul suo rapporto con Icardi e l’Inter: “Sono ancora interista, un pezzo del mio cuore è lì. Icardi è ancora mio marito e stiamo insieme, saremo ... Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023)è stata ospite al programma su Rai 2. La moglie diIcardi ha parlato della sua carriera: “Ho iniziato facendo la baby sitter, ma sapevo che avrei avuto successo e soldi. La cosa che mi piace di più è fare i contratti, fare l’agente. Facevo l’attrice ma non ero brava”. Successivamente ha smentito le voci sulle storie con Maradona e: “La storia con Maradona non era vera, avevamo solo degli amici in comune. Per quanto riguarda, non l’ho mai, abitavamo solo nello stesso condominio“.si è poi soffermata sul suo rapporto con Icardi e l’Inter: “Sono ancora interista, un pezzo del mio cuore è lì. Icardi è ancora mio marito e stiamo, saremo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : 'La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio. Ospiti della prima serata… - RaiDue : Gli ospiti di questa sera sono pronti... e voi? A sedersi sullo sgabello di @francescafagnan saranno Naike Rivelli,… - fanpage : Francesca Fagnani a #Belve ospita #wandanara che ha parlato del matrimonio con Mauro Icardi: “Saremo per sempre in… - SalvaBruno : Ho trovato l’intervista a Wanda Nara reale, autentica. E poi lei estremamente sincera! #Belve @francescafagnan - itsemh : L’intervista alla Oxa durata la metà rispetto a quella di Wanda Nara perché non aveva senso continuare a fare doman… -