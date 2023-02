VOTI&STATS – Torino Cremonese, Schuurs è ok, gli altri dividono (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Torino di Ivan Juric può essere soddisfatto del pareggio 2-2 contro la Cremonese. Ecco le pagelle e cosa ne pensa l’allenatore Possesso palla superiore in maniera evidente, 4 conclusioni in più complessivamente e una media alta di precisione nel trovare lo specchio della porta. Ma può il Torino essere soddisfatto del pareggio 2-2 con la Cremonese? La risposta l’ha fornita Ivan Juric a fine partita: «Credetemi, sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi, hanno fatto tutti una grandissima partita. Dentro di me sono stra-soddisfatto per come i ragazzi si allenano e rispondono alle sollecitazioni». Ma come stanno i granata sul piano individuale, nella gara precedente al derby, la sfida più sentita dell’anno? La risposta più efficace la andiamo a cercare nei due quotidiani di Urbano Cairo, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Ildi Ivan Juric può essere soddisfatto del pareggio 2-2 contro la. Ecco le pagelle e cosa ne pensa l’allenatore Possesso palla superiore in maniera evidente, 4 conclusioni in più complessivamente e una media alta di precisione nel trovare lo specchio della porta. Ma può ilessere soddisfatto del pareggio 2-2 con la? La risposta l’ha fornita Ivan Juric a fine partita: «Credetemi, sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi, hanno fatto tutti una grandissima partita. Dentro di me sono stra-soddisfatto per come i ragazzi si allenano e rispondono alle sollecitazioni». Ma come stanno i granata sul piano individuale, nella gara precedente al derby, la sfida più sentita dell’anno? La risposta più efficace la andiamo a cercare nei due quotidiani di Urbano Cairo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pdnetwork : I dati definitivi dei congressi di circolo che si sono svolti dal 3 al 19 febbraio. I votanti sono stati 151530.… - pfmajorino : Mai più voti a favore della #Guardiacostieralibica . Bravissima @ellyesse . Da anni, inascoltati, abbiamo chiesto i… - Ruffino_Lorenzo : Alle primarie nei circoli del Pd quest'anno sono stati espressi 152 mila voti, il minimo da sempre e il 20 per cent… - 27Giacomo : RT @ElTanoFlaco: Giusto per perdere del tempo, ho creato il torneo degli #OscarDei????idi. 8 gironi da 4 film, tutti i vincitori delle ultimi… - serenachiara : RT @koala_wednesday: mannaggia lo sapevo che non dovevo dare voti al veneto ieri non ci si può fidare di lui punto e basta -