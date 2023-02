“Vorrei lasciare Domenica In” Mara Venier, colpo al cuore per i fan: ecco il motivo (Di martedì 21 febbraio 2023) L’annuncio è di quelli che fanno rumore come una bomba: i fan della Mara Nazionale in subbuglio Stanca. Un aggettivo semplice, forse banale. Ma che racchiude in sé la motivazione che potrebbe portare a una clamorosa decisione da parte di Mara Venier, una delle presentatrici di maggiore successo in Italia. E, allora, la conduttrice sembra davvero aver voglia di riposarsi. L’annuncio gela i fan. Clamoroso annuncio di Mara Venier: addio a “Domenica In” Foto: Ansa – grantennistoscanaDi Mara Venier iniziamo a sentir parlare già dagli anni ’70. Inizialmente come attrice, dato che recita in alcuni film importanti tra quel decennio e quello successivo. Tra queste pellicole ricordiamo “Cattivi pensieri”, “Night Club”, “Pacco, doppio pacco e ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 21 febbraio 2023) L’annuncio è di quelli che fanno rumore come una bomba: i fan dellaNazionale in subbuglio Stanca. Un aggettivo semplice, forse banale. Ma che racchiude in sé la motivazione che potrebbe portare a una clamorosa decisione da parte di, una delle presentatrici di maggiore successo in Italia. E, allora, la conduttrice sembra davvero aver voglia di riposarsi. L’annuncio gela i fan. Clamoroso annuncio di: addio a “In” Foto: Ansa – grantennistoscanaDiiniziamo a sentir parlare già dagli anni ’70. Inizialmente come attrice, dato che recita in alcuni film importanti tra quel decennio e quello successivo. Tra queste pellicole ricordiamo “Cattivi pensieri”, “Night Club”, “Pacco, doppio pacco e ...

