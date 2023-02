Volo d’urgenza Reggio Calabria-Ciampino: neonato di 3 giorni in pericolo di vita (Di martedì 21 febbraio 2023) Attimi di paura per un neonato di appena tre giorni. Il piccolo era in pericolo di vita, pertanto si è reso necessario il trasporto d’urgenza all’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Il Volo d’urgenza da Reggio Calabria a Ciampino per poi giungere al nosocomio è stato effettuato dell’aeronautica militare. L’intervento è avvenuto nella notte a cavallo tra domenica 19 e lunedì 20 febbraio ed ha permesso ai medici di prestare al piccolo tutte le cure necessarie. Il Volo salva vita atterra a Pratica di Mare: neonato di 8 giorni trasferito d’urgenza al Bambino Gesù di Roma Il trasporto sanitario d’urgenza per il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023) Attimi di paura per undi appena tre. Il piccolo era indi, pertanto si è reso necessario il trasportoall’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Ildaper poi giungere al nosocomio è stato effettuato dell’aeronautica militare. L’intervento è avvenuto nella notte a cavallo tra domenica 19 e lunedì 20 febbraio ed ha permesso ai medici di prestare al piccolo tutte le cure necessarie. Ilsalvaatterra a Pratica di Mare:di 8trasferitoal Bambino Gesù di Roma Il trasporto sanitarioper il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Volo d’urgenza Reggio Calabria-Ciampino: neonato di 3 giorni in pericolo di vita - GTimossi : RT @Telenord: #Genova, volo sanitario d'urgenza per una bimba malata: trasportata da Napoli al #Gaslini con mezzo dell'aeronautica militare… - Telenord : #Genova, volo sanitario d'urgenza per una bimba malata: trasportata da Napoli al #Gaslini con mezzo dell'aeronautic… - AvioMediaNet : Un Falcon 50 dell’ @ItalianAirForce trasferisce d’urgenza da Napoli a Genova una bimba di un anno - ottopagine : Dal Santobono al Gaslini di Genova, volo d'urgenza per salvare bimba di un anno #Napoli -