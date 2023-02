Volley femminile | Serie A1 | Firenze espugna Cuneo e si butta nella lotta playoff | Nwakalor e Herbots sugli scudi

(Di martedì 21 febbraio 2023)ha sconfittoper 3-2 (18-25; 25-22; 19-25; 25-20; 17-15) nel posticipo della 19ma giornata dellaA1 di. Le toscane infilano la quinta vittoria consecutiva e rafforzano il nono posto in classifica generale, portandosi ad appena due punti di distacco dal terzetto composto da Busto Arsizio, Casalmaggiore e Bergamo: Il Bisonte è in pienaper la qualificazione ai. Le piemontesi hanno invece perso le ultime cinque partite e restano quartultime, ormai troppo lontane daima in una posizione tranquilla in ottica salvezza (+8 su Pinerolo).ha perso il primo set e si è trovata sotto per 14-8seconda frazione, ma ha saputo rimontare in maniera perentoria e a ...

Bernardo in cinque set (25 - 18, 22 - 25, 25 - 19, 20 - 25, 15 - 17) nella sesta giornata di ritorno della regular season di Serie A12022/2023 di. Le ragazze di Carlo Parisi hanno ...La diretta testuale live di Cuneo Granda S. Bernardo - Il Bisonte Firenze , partita valevole per la sesta giornata di ritorno della regular season di Serie A12022/2023 di. La formazione di Massimo Bellano, undicesima a quota 17 punti, scende sul campo di casa per conquistare una vittoria e dare una svolta alla propria stagione. Non sarà ...

Firenze ha sconfitto Cuneo per 3-2 (18-25; 25-22; 19-25; 25-20; 17-15) nel posticipo della 19ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Le toscane infilano la quinta vittoria consecutiva e ...Scandicci ha sconfitto il Potsdam per 3-0 (29-27; 26-24; 25-19) nell’andata dei quarti di finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le toscane si sono i ...