Volley, Cev Cup 2022/2023: Scandicci soffre ma batte Potsdam in trasferta (Di martedì 21 febbraio 2023) Scandicci batte Potsdam 3-0 in trasferta, 29-27 26-24 25-19, nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Cev Cup femminile 2022/2023. Le ragazze di Barbolini vincono due set combattuti ai vantaggi, concedendo anche un set point nel primo parziale, e poi archiviano la pratica nel terzo mettendo quasi al sicuro la qualificazione al turno successivo. Il ritorno si giocherà in casa di Scandicci mercoledì 1 marzo alle 20. Alla squadra italiana basterà vincere un solo set per accedere alle semifinali. Primo set molto combattuto con Potsdam che parte forte mettendo a referto 5 dei primi 6 punti. Scandicci fatica ad entrare in partita e resta dietro per quasi tutta la durata del set. La squadra di Barbolini resta in scia e trova il ... Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023)3-0 in, 29-27 26-24 25-19, nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Cev Cup femminile. Le ragazze di Barbolini vincono due set combattuti ai vantaggi, concedendo anche un set point nel primo parziale, e poi archiviano la pratica nel terzo mettendo quasi al sicuro la qualificazione al turno successivo. Il ritorno si giocherà in casa dimercoledì 1 marzo alle 20. Alla squadra italiana basterà vincere un solo set per accedere alle semifinali. Primo set molto combattuto conche parte forte mettendo a referto 5 dei primi 6 punti.fatica ad entrare in partita e resta dietro per quasi tutta la durata del set. La squadra di Barbolini resta in scia e trova il ...

