Volkswagen | sistema di trazione completo per auto elettriche

ROMA (ITALPRESS) – Al Tech Day 2023, Volkswagen Group Technology ha presentato una panoramica delle prossime innovazioni relative alle auto elettriche nelle aree delle batterie, della ricarica e dei componenti elettronici. Protagonista è stato il sistema di trazione elettrica del futuro. A tal fine, il Gruppo Volkswagen si sta occupando direttamente di tutti i componenti centrali e, oltre alle batterie e ai motori elettrici, svilupperà internamente anche gli inverter a impulsi e i sistemi di gestione termica. Il sistema di trazione del Gruppo Volkswagen offrirà notevoli vantaggi in termini di costi e di efficienza – fino al 20% in più solo grazie alla combinazione ottimale dei singoli componenti. L'inverter a impulsi è il 'cervellò ...

