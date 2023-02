"Voglio capire cosa serve all'Ucraina". Meloni a Kiev per incontrare Zelensky (Di martedì 21 febbraio 2023) Giorgia Meloni in visita a Kiev. Il presidente del Consiglio vuole rendersi conto in prima persona della situazione che si sta vivendo nella capitale Ucraina. Meloni vuole anche ribadire la posizione del governo italiano che è saldo al fianco di chi combatte l'aggressore russo. «Credo che fosse giusto e necessario esserci per ribadire la posizione del governo italiano e per rendersi conto personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la sua libertà - lo ha detto il premier Giorgia Meloni al suo arrivo alla stazione di Kiev - È sempre diverso con i propri occhi, penso che possa aiutare anche gli italiani a capire meglio», ha proseguito Meloni, che si è detta «onorata e felice di esserci». Al suo arrivo, ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) Giorgiain visita a. Il presidente del Consiglio vuole rendersi conto in prima persona della situazione che si sta vivendo nella capitalevuole anche ribadire la posizione del governo italiano che è saldo al fianco di chi combatte l'aggressore russo. «Credo che fosse giusto e necessario esserci per ribadire la posizione del governo italiano e per rendersi conto personalmente di quel chea un popolo che si batte per la sua libertà - lo ha detto il premier Giorgiaal suo arrivo alla stazione di- È sempre diverso con i propri occhi, penso che possa aiutare anche gli italiani ameglio», ha proseguito, che si è detta «onorata e felice di esserci». Al suo arrivo, ...

