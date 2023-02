Vlad Petri | «Gli archivi sono vivi e parlano di noi»

(Di martedì 21 febbraio 2023) Il movimento della storia è come un fiume vorticoso e irruento, sembra spingere corpi, speranze, parole dove desidera. Cosa resta degli individui e della loro aspirazione alla felicità? Ce lo L'articolo proviene da il manifesto.

... "De Facto" dell'austriaca d'origine bosniaca Selma Doborac ("Those Shocking Shakin Days" del 2016), "Între revoluii - Between Revolutions" del romenoe il polacco "W Ukrainie - In Ukraine"...Between Revolutions - Un film di. Due donne e le loro rivoluzioni.. Documentario, Romania, Croazia, Qatar, Iran, 2023. Durata 68 ...

ESCLUSIVA: Il trailer di Between Revolutions, selezionato al Forum ... cineuropa.org

Cinema del sud-est Europa: fuori dai radar Osservatorio Balcani e Caucaso

Berlino, la melodia della variazione Il Manifesto

La Berlinale svela la line-up completa di Forum e Forum Expanded cineuropa.org

Berlinale 2023 la line-up completa di Forum e Forum Expanded Taxidrivers.it

La questione di genere al ritmo dei linguaggi, danzando tra i titoli in programma al festival di Berlino quest'anno ...