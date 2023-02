Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Lisa Fleming (Di martedì 21 febbraio 2023) Il 14 maggio 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la settima puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonista Lisa Fleming. Il dottor Nowsaradan in questa circostanza si è trovato di fronte a uno dei casi più difficili della sua carriera. Finché è rimasta in ospedale Lisa ha perso peso, ma non appena è stata rimandata a casa invece di perderlo, ne ha riacquisito buona parte. Minacciata più volte di espulsione dal programma e di essere un’abile manipolatrice, alla fine Lisa è stata effettivamente estromessa dopo soli sei mesi. Vite al limite – Lisa Fleming Lisa, la protagonista, ha 49 anni, vive a Mobile nello ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 21 febbraio 2023) Il 14 maggio 2018 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la settima puntata della stagione 6 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questa circostanza si è trovato di fronte a uno dei casi più difficili della sua carriera. Finché è rimasta in ospedaleha perso peso, ma non appena è stata rimandata a casa invece di perderlo, ne ha riacquisito buona parte. Minacciata più volte di espulsione dal programma e di essere un’abile manipolatrice, alla fineè stata effettivamente estromessa dopo soli sei mesi.al, la protagonista, ha 49 anni, vive a Mobile nello ...

