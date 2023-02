Vitamina D, nuovi criteri per la prescrizione (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – L’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha aggiornato la Nota 96 sui criteri di appropriatezza prescrittiva della supplementazione con Vitamina D e suoi analoghi (colecalciferolo, calcifediolo), per la prevenzione e il trattamento degli stati di carenza nell’adulto. La determina (n. 48/2023) è stata pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale, informa l’ente regolatorio nazionale. “L’aggiornamento della Nota, istituita nel 2019 – spiega l’Aifa – si è reso necessario a seguito della pubblicazione di nuove evidenze scientifiche che hanno ulteriormente chiarito il ruolo della Vitamina D in assenza di concomitanti condizioni di rischio”. In particolare, sono stati presi in considerazione “i risultati di due ampi studi clinici randomizzati”, lo studio americano Vital (Nejm 2022) e lo studio europeo Do-Health (Jama 2020). “Entrambi ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – L’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha aggiornato la Nota 96 suidi appropriatezza prescrittiva della supplementazione conD e suoi analoghi (colecalciferolo, calcifediolo), per la prevenzione e il trattamento degli stati di carenza nell’adulto. La determina (n. 48/2023) è stata pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale, informa l’ente regolatorio nazionale. “L’aggiornamento della Nota, istituita nel 2019 – spiega l’Aifa – si è reso necessario a seguito della pubblicazione di nuove evidenze scientifiche che hanno ulteriormente chiarito il ruolo dellaD in assenza di concomitanti condizioni di rischio”. In particolare, sono stati presi in considerazione “i risultati di due ampi studi clinici randomizzati”, lo studio americano Vital (Nejm 2022) e lo studio europeo Do-Health (Jama 2020). “Entrambi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Vitamina D, nuovi criteri per la prescrizione - News24_it : Vitamina D, nuovi criteri per la prescrizione - ledicoladelsud : Vitamina D, nuovi criteri per la prescrizione - fisco24_info : Vitamina D, nuovi criteri per la prescrizione: (Adnkronos) - Aifa: studi indicano che non modifica rischio frattura… -