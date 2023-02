Violenze e stupri dallo psichiatra: in cura da lui anche la sorella suicidatasi nel 2007 (Di martedì 21 febbraio 2023) Sulla drammatica vicenda del noto psichiatra S.M.C.D. condannato a 4 anni e sei mesi per violenza sessuale c’è un tragico precedente che rende la dinamica ancora più inquietante e scabrosa. La ragazza di 25 anni, violentata sessualmente per 9 lunghi mesi dal medico, infatti, aveva una sorella, la quale si è suicidata nel 2007, proprio mentre era in cura dallo specialista. Roma, rapporti sessuali estremi durante le sedute: condannato noto psichiatra La sorella della vittima in cura dallo stesso psichiatra Come riporta anche il Corriere della Sera in un recente articolo sulla vicenda, proprio la conoscenza avuta 15 anni fa con la famiglia della ragazza, avrebbe portato i genitori della 25enne nel 2019 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023) Sulla drammatica vicenda del notoS.M.C.D. condannato a 4 anni e sei mesi per violenza sessuale c’è un tragico precedente che rende la dinamica ancora più inquietante e scabrosa. La ragazza di 25 anni, violentata sessualmente per 9 lunghi mesi dal medico, infatti, aveva una, la quale si è suicidata nel, proprio mentre era inspecialista. Roma, rapporti sessuali estremi durante le sedute: condannato notoLadella vittima instessoCome riportail Corriere della Sera in un recente articolo sulla vicenda, proprio la conoscenza avuta 15 anni fa con la famiglia della ragazza, avrebbe portato i genitori della 25enne nel 2019 ...

