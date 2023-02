Violenza domestica a Bologna, arrestata una donna per percosse su figlia e marito (Di martedì 21 febbraio 2023) Violenza domestica Bologna oggi, arrestata una 42enne di origine venezuelana. Nel capoluogo emiliano la polizia ha emesso uno stato di fermo per una donna, accusata di aver percosso sotto l’effetto dell’alcol la figlia 25enne avuta da una precedente relazione e il marito. Il fatto è accaduto domenica sera nel comune di Crevalcore, in provincia di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023)oggi,una 42enne di origine venezuelana. Nel capoluogo emiliano la polizia ha emesso uno stato di fermo per una, accusata di aver percosso sotto l’effetto dell’alcol la25enne avuta da una precedente relazione e il. Il fatto è accaduto domenica sera nel comune di Crevalcore, in provincia di ... TAG24.

