VIDEO – Vigilia Inter-Porto Le parole di Inzaghi – TG Inter News 21 febbraio 2023

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato VIDEO, a firma Inter-News.it. Nell'edizione odierna focus su Inter-Porto con le parole di Inzaghi e quelle di Conceicao. Spazio anche al rinnovo di Calhanoglu e tanto altro TG IN NERAZZURRO ? Inter-Porto è l'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma domani (mercoledì 22 febbraio) a San Siro alle ore 21: ci avviciniamo al big match con le dichiarazioni di Simone Inzaghi in conferenza stampa (vedi articolo). Spazio anche al rinnovo di Hakan Calhanoglu.

