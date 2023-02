VIDEO – Torino-Cremonese 2-2, Serie A: gol e highlights della partita (Di martedì 21 febbraio 2023) Torino-Cremonese, posticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il VIDEO con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino. PARI AMARO – Torino-Cremonese 2-2 nel posticipo della ventitreesima giornata di Serie A. La Cremonese, pur andando sopra a un quarto d’ora dalla fine, manca la vittoria che nel massimo campionato non trova da quasi ventisette anni. Nel primo tempo partita equilibrata, col Torino che la sblocca quasi all’intervallo. Su un contatto fra Leonardo Sernicola e Ivan Ilic l’arbitro dà rigore, che Antonio ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023), posticipoventitreesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico Grande. PARI AMARO –2-2 nel posticipoventitreesima giornata diA. La, pur andando sopra a un quarto d’ora dalla fine, manca la vittoria che nel massimo campionato non trova da quasi ventisette anni. Nel primo tempoequilibrata, colche la sblocca quasi all’intervallo. Su un contatto fra Leonardo Sernicola e Ivan Ilic l’arbitro dà rigore, che Antonio ...

