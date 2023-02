VIDEO – Milito manda un messaggio ai tifosi: «Carichi per domani, forza Inter!» (Di martedì 21 febbraio 2023) Diego Milito con un VIDEO pubblicato attraverso i canali ufficiali dell’Inter su Twitter ha invitato tutti i tifosi a tifare per la squadra a San Siro. L’INVITO – Diego Milito manda un appello a tutti i tifosi interisti in vista di Inter-Porto: «Siamo tutti Carichi per la partita di domani, servirà tifare domani perché è importante! Siamo tutti Carichi, è sempre una grande emozione tornare qui a Milano ad Appiano Gentile e lo sarà anche domani a San Siro. Un abbraccio a tutti e in bocca al lupo, forza Inter!». Di seguito il VIDEO pubblicato su Twitter. #InterFans qualcuno che se ne intende di #UCL ha un messaggio per voi ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023) Diegocon unpubblicato attraverso i canali ufficiali dell’Inter su Twitter ha invitato tutti ia tifare per la squadra a San Siro. L’INVITO – Diegoun appello a tutti iinteristi in vista di Inter-Porto: «Siamo tuttiper la partita di, servirà tifareperché è importante! Siamo tutti, è sempre una grande emozione tornare qui a Milano ad Appiano Gentile e lo sarà anchea San Siro. Un abbraccio a tutti e in bocca al lupo,». Di seguito ilpubblicato su Twitter. #InterFans qualcuno che se ne intende di #UCL ha unper voi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : VIDEO - Milito manda un messaggio ai tifosi: «Carichi per domani, forza Inter!» - - FcInterNewsit : VIDEO - L'appello di Milito ai tifosi: 'Contro il Porto è importante, serve tifare. Siamo tutti carichi, forza Inte… - Samuel_Sulpizi : RT @AlbiT4ro: Quando giochi contro la Cremonese ultima in casa con 0 vittorie ma sei senza Lewandowski Messi Neymar De Bruyne Pobega Milito… - Ris__20 : RT @AlbiT4ro: Quando giochi contro la Cremonese ultima in casa con 0 vittorie ma sei senza Lewandowski Messi Neymar De Bruyne Pobega Milito… - PaulTyredagh81 : RT @CalcioArg: City di Guardiola? Real di Ancelotti? No, Argentinos Juniors di Gaby Milito. ?? -