(Di martedì 21 febbraio 2023) Simonealla vigilia diha presentato la partita indavanti ai giornalisti presenti (QUI la trascrizione), con lui anche il difensore nerazzurro Francesco. Entrambi hanno analizzato le difficoltà della partita sottolineando l’importanza di giocare un quarto di finale di Champions League dopo undici anni, con grande rispetto dell’avversario abituato a questi palcoscenici. Di seguito ildellapubblicato sul canale YouTube dell’. Fonte: Canale YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : “?????????????? ?????? ???????????? ???????????? ??????????????????????”?? Lo studio attacca Simone Inzaghi, il direttore Michele Criscitiello entr… - internewsit : VIDEO - Inzaghi e Acerbi in conferenza stampa presentano Inter-Porto - - antizhanghiano_ : Simone Inzaghi dopo aver ricordato per la 78esima volta che ha riportato l’inter agli ottavi di UCL dopo 10 anni - calciomercatoit : RT @GiokerMusso: ?? #InterPorto #UCL - A parte l’infortunato #Correa, tutti a disposizione di #Inzaghi compreso #Mkhitaryan. Tra i più pimpa… - Inter_Beneamata : RT @GiokerMusso: ?? #InterPorto #UCL - Allenamento di rifinitura per la squadra di #Inzaghi ad Appiano Gentile ?? @calciomercatoit https://t.… -

... nonostante abbia affidato la gestione tecnica della squadra a Simonefino al 2025, non ... ha fatto capire nelle ultime interviste di voler parlare a fine stagione del suo futuro [] con i ...Una frase ad effetto che ha fatto il giro dei social assieme ad unche la giustifica. No, non ...hanno inquadrato in occasione della partita vinta sabato dalla squadra allenata dacontro ...

Inzaghi: "Conta la testa" | Video Sport Mediaset

Inter-Porto, la viglia nerazzurra dopo la conferenza di Inzaghi La Gazzetta dello Sport

Inter-Porto, Inzaghi: 'Il Porto molto forte, sarà bello ritrovare Conceicao' Sky Sport

VIDEO – Inzaghi e Acerbi in conferenza stampa presentano Inter-Porto Inter-News.it

VIDEO| A tu per tu con Lady Inzaghi prima dell'arrivo della piccola Emilia ReggioToday

Francesco Acerbi è un vero e proprio talismano per Simone Inzaghi, che lo ha avuto alla Lazio e se lo coccola in nerazzurro ...Francesco Acerbi è un vero e proprio talismano per Simone Inzaghi, che lo ha avuto alla Lazio e se lo coccola all'Inter ...