(Di martedì 21 febbraio 2023) L'è convinto di avere in squadra il miglior portierea Serie A, e lui lo dimostra a forza di prestazione positive: fino...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Vicario para, il mercato chiama: piace al #Bayern ma non solo, il piano dell'#Empoli [@francGuerrieri] - infoitsport : Fiorentina-Empoli 0-1: Quarta ancora pericoloso, Vicario para - ohhrikiii : @caleriserva letteralmente settimana scorsa vicario para il rigore ma lo ritirano perché quello che è andato sulla… - Clauzinho3 : @DAZN_IT Mi fareste vedere l'invasione d'area nel primo tentativo quando glielo para? Grazie... Perchè ne ieri, ne… - OpenGDB : @CSupernova16 @gippu1 Assurdo la scorsa giornata con Vicario che para il rigore a Verde, para pure la ribattuta di… -

Una bella stazza antropometricamente parlando. Fa una bella parata, ma sul finale ha fatto ... Musso Un tiro dai 28 - 30 metri, quello sicon facilità. Sul retropassaggio di Demiral, ...Nel recupero c'è spazio per la girata di Cabral con altra super parata di. Dopo la ... su cross di Agudelo, interviene di testa Shomurodov, ma Gyasi non devia in rete e Perina terra. A ...

Vicario para, il mercato chiama: piace al Bayern ma non solo, il ... Calciomercato.com

Vicario para con i tacchetti: assurdo in Roma-Empoli – VIDEO napolipiu.com

Empoli-Spezia, cosa succede con Vicario al fantacalcio numero-diez.com

Guglielmo Vicario, l'incredibile parata in Roma-Empoli | L'Ultimo Uomo L'Ultimo Uomo

Serie A, Fiorentina-Empoli 1-1: Cabral evita il ko ai viola - Sportmediaset Sport Mediaset

L'Empoli è convinto di avere in squadra il miglior portiere della Serie A, e lui lo dimostra a forza di prestazione positive: fino a due anni fa Guglielmo Vicario faceva il secondo di Cragno a Cagliar ...Monclova, Coah.- La Iglesia Católica condenó que se utilice a adultos mayores para situaciones perversas, en referencia al bloqueo que ex obreros de Altos ...