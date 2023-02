Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 febbraio 2023)DEL 21 FEBBRAIOORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA SI E’ DA POCO CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA VIA SELCIATELLA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA, PERMANGONO CODE RESIDUE SUL TRATTO INTERESSATO; RESTANO DISAGI, INVECE, SULLA A24-TERAMO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL VIA TOGLIATTI FINO A SETTECAMINI IN DIREZIONE DELLA A1; ATTENZIONE ANCHE SULLAFIUMICINO, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO; CI SPOSTIAMO INFINE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE ...