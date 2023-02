Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 febbraio 2023)DEL 21 FEBBRAIOORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE STA PROVOCANDO DISAGI SULLA A24-TERAMO, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL VIA TOGLIATTI FINO A SETTECAMINI IN DIREZIONE DELLA A1; ATTENZIONE ANCHE SULLAFIUMICINO, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO; UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA PONTINA, TRA VIA SELCIATELLA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE LATINA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE. DA ...