Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2023 ore 17:45 (Di martedì 21 febbraio 2023) Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2023 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE Roma; CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 56 IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA VIA SELCIATELLA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE LATINA; ATTENZIONE ANCHE SULLA REGIONALE DI FIUGGI, DOVE SEMPRE PER UN INCIDENTE SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DI GENAZZANO; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ATRATTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; IN USCITA DALLA CITTA’ ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 febbraio 2023)DEL 21 FEBBRAIOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE; CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 56 IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA VIA SELCIATELLA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE LATINA; ATTENZIONE ANCHE SULLA REGIONALE DI FIUGGI, DOVE SEMPRE PER UN INCIDENTE SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DI GENAZZANO; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ATRATTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; IN USCITA DALLA CITTA’ ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tamicheA1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac METRO A, riattivata la circolazione nella tratta Termini-San Giovanni. La circolazione della metro… - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Via Cambridge, ripristinato il percorso della linea di bus 552. - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Lavori via Lucio Sestio altezza viale Spartaco, la linea 557 è di nuovo deviata su via Lu… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Giovedì sera all'Olimpico Roma-Salisburgo. Il trasporto pubblico e la viabilità per… - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Linee bus 024 e 030, ripristinato il percorso su via Anguillarese. -