Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2023 ore 09 | 15

Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2022 ORE 09.05 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA DI SALONE DIREZIONE RACCORDO CODE SUL RACCORDO IN INTERNA DA CASILINA ALL'APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA NOMENTANA CODE IN AMBE DUE LE DIREZIONI ALL'ALTEZZA DI COLLEVERDE SULLA FLAMINIA CODE ALTEZZA RACCORDO DIREZIONE Roma CENTRO CODE ANCHE SULL'APPIA DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. SULLA PONTINA RALLENTAMENTI ALL'ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE Roma. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER L'ATTENZIONE AL ...

