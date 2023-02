Via della Scafa al buio, Coronas (Forza Italia): “Scarsa visibilità e zero sicurezza. E i cittadini continuano a pagare…” (Di martedì 21 febbraio 2023) Fiumicino – “buio, Scarsa visibilità e zero sicurezza: queste le condizioni in cui versa via della Scafa, nel tratto in che va dal Conad verso Ostia. L’illuminazione, infatti, è completamente assente rendendo pericoloso percorrere la carreggiata anche solo di sera, figuriamoci di notte. Un pericolo non solo per le auto, ma anche per i pedoni”. Cos’, in una nota stampa Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino “La cosa peggiore – spiega il Capogruppo – è che questo disagio va avanti da troppo tempo: innumerevoli le segnalazioni fatte, ma ad oggi la strada è ancora al buio. Ancora più grave è il fatto che i cittadini pagano un servizio che non funziona. Perché i ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 febbraio 2023) Fiumicino – “: queste le condizioni in cui versa via, nel tratto in che va dal Conad verso Ostia. L’illuminazione, infatti, è completamente assente rendendo pericoloso percorrere la carreggiata anche solo di sera, figuriamoci di notte. Un pericolo non solo per le auto, ma anche per i pedoni”. Cos’, in una nota stampa Alessio, capogruppo dia Fiumicino “La cosa peggiore – spiega il Capogruppo – è che questo disagio va avanti da troppo tempo: innumerevoli le segnalazioni fatte, ma ad oggi la strada è ancora al. Ancora più grave è il fatto che ipagano un servizio che non funziona. Perché i ...

