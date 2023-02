Verso Eintracht Francoforte-Napoli, Pià: “Partita difficile, ma gli azzurri non devono temere nessuno” (Di martedì 21 febbraio 2023) Inacio Pià, che ha militato in maglia azzurra per 4 stagioni collezionando 14 reti, è intervenuto a Radio Marte, e ha parlato della sfida in Champions League, in programma stasera, 21 febbraio, alle ore 21:00, tra il Napoli di Luciano Spalletti e l’Eintracht Francoforte: “La squadra azzurra stasera affronterà una squadra forte e difficile da affrontare. Sicuramente non sarà una Partita bella né semplice. Certo in questo momento il Napoli non deve avere paura di nessuno”. Napoli, Inacio Pià: “Osimhen meglio di Höjlund. Kvaratskhelia? Grandissima operazione” Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, Spezia-Napoli Inacio Pià si è poi soffermato sulla coppia fenomenale del Napoli, Victor Osimhen e Khvicha ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 21 febbraio 2023) Inacio Pià, che ha militato in maglia azzurra per 4 stagioni collezionando 14 reti, è intervenuto a Radio Marte, e ha parlato della sfida in Champions League, in programma stasera, 21 febbraio, alle ore 21:00, tra ildi Luciano Spalletti e l’: “La squadra azzurra stasera affronterà una squadra forte eda affrontare. Sicuramente non sarà unabella né semplice. Certo in questo momento ilnon deve avere paura di”., Inacio Pià: “Osimhen meglio di Höjlund. Kvaratskhelia? Grandissima operazione” Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, Spezia-Inacio Pià si è poi soffermato sulla coppia fenomenale del, Victor Osimhen e Khvicha ...

